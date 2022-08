Bremer, giovedì la presentazione. E solleva anche le critiche alla Juventus

TORINO - (e.e.) Gleison Bremer solleva pesi e critiche. Dopo le ultime polemiche, seguite alla batosta in amichevole contro l'Atletico Madrid, il brasiliano è stato tra i più bersagliati. Lui pensa a lavorare duro, anche nei due giorni di riposo concessi dal tecnico. A seguito del 4-0 subìto, senza mai riuscire a fermare Alvaro Morata, il centrale ha scritto: «Fine pre stagione. Grazie ai tifosi per tutto il sostegno: sono sicuro che sarà una stagione di conquiste e vittorie. Non sarà facile, ma lotterò ogni giorno e darò il massimo #finoallafine #forzajuve #juventus #GB3». Giovedì sarà presentato alle 14,30.