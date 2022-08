Depay: la strada per la Juventus. Kostic in mattinata

TORINO - Si avvicina il debutto in campionato e la Juventus accelera sul mercato. Ecco il punto con Sergio Baldini dalla redazione: «Filip Kostic non è arrivato a Torino dall'Eintracht ma nessun problema. E' atteso in mattinata per sbrigare le formalità, visite mediche e poi la firma sul triennale. Il serbo è stato voluto fortemente da Max Allegri e può debuttare anche contro il Sassuolo, a Ferragosto, nella prima di campionato».