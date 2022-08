Brasile, missione Bremer-Ibanez per gli osservatori di Tite

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Al ct del Brasile Tite serve l'elemento per completare la batteria dei difensori centrali dei verdeoro in vista del Campionato del Mondo in Qatar: i suoi assistenti Matheus Bachi e Fabio Mahseredijian partiranno sabato 20 per l'Europa con il compito di osservare allenamenti e partite di alcuni calciatori che la commissione tecnica della Seleçao tiene d'occhio in vista delle prossime convocazioni. Prima della kermesse asiatica la nazionale sudamericana giocherà, in sedi ancora da stabilire, due amichevoli contro la Tunisia ed un'altra nazionale africana ancora da definire. I difensori centrali sicuri della convocazione sono il capitano Marquinhos, Thiago Silva e Militao: per il quarto posto, con le quotazioni di Rodrigo Caio e Lucas Verissimo in calo a causa dei recenti problemi fisici, i due nomi più in auge sono quelli di Bremer della Juve e di Ibañez della Roma.