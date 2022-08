Blanco le 'canta' alla Juve: "Non avrei mai voluto essere un loro giocatore"

Fede giallorossa

"Sono della Roma" ammette nell'intervista (risalente allo scorso febbraio) il 19enne vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, che lo ha visto trionfare con la canzone 'Brividi' cantata in coppia con con Mahmood. Una vera e propria fede quella giallorossa per Blanco, di recente ospite della squadra di José Mourinho a Trigoria e chiamato dalla società capitolina ad esibirsi in occasione della presentazione della nuova squadra all'Olimpico, a margine dell'amichevole poi vinta 5-0 contro lo Shakhtar da Dybala e compagni.