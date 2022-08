Il compleanno di Arthur: l'augurio sui social della Juve

TORINO - Tanti auguri Arthur! La Juventus non si è fatta cogliere impreparata, e in queste ore sta celebrando il compleanno del giovane centrocampista brasiliano che oggi compie 26 anni. Il giocatore, arrivato a Torino nell'estate del 2020, finora ha disputato complessivamente 63 partite con la maglia bianconera, segnando un gol contro il Bologna. Ecco il messaggio social con il quale la Juventus ha voluto celebrare il proprio campione. "Compie gli anni Arthur: ventisei le candeline che verranno spente oggi dal centrocampista brasiliano Bianconero dal 20'20, Arthur sta lavorando per recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dalla tournée statunitense e dalle successive amichevoli della squadra. Da parte di tutti noi, tantissimi auguri di buon compleanno!".