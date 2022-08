Il figlio Alberto: "Buon viaggio papà". E' morto Piero Angela, un fuoriclasse

FUORICLASSE Se ne va un volto storico della tv, un volto gentile, dai modi pacati e coinvolgenti. Ci ha fatto sognare, mister Quark. Ci ha fatto conoscere l’impossibile, sin da bambini. Unico.

BIANCONERO «Sono torinese e tifoso della Juventus, per ragioni sentimentali. Ma se gioca male lo ammetto», aveva detto in un’intervista il divulgatore storico-scientifico più famoso d’Italia. Una leggenda al pari dei giocatori per cui ammetteva uno strappo alla regola, da Boniperti a Sivori, fino a Zidane e Platini. Angela, un fuoriclasse.

CHE VIAGGIO La grande popolarità di Piero Angela è legata ai suoi programmi di divulgazione scientifica, da Quark a Superquark per citare i più importanti, con i quali ha fondato per la televisione italiana una solida tradizione documentaristica. Piero Angela ha scritto anche diversi libri, sempre di carattere divulgativo: Nel cosmo alla ricerca della vita (1980); La macchina per pensare (1983); Oceani (1991); La sfida del secolo (2006); Perché dobbiamo fare più figli (con L. Pinna, 2008); A cosa serve la politica? (2011); Dietro le quinte della Storia. La vita quotidiana attraverso il tempo (con A. Barbero, 2012); Viaggio dentro la mente: conoscere il cervello per tenerlo in forma (2014); Tredici miliardi di anni. Il romanzo dell'universo (2015); Gli occhi della Gioconda (2016). Nel 2017 ha pubblicato il libro autobiografico Il mio lungo viaggio. Nel 2004 è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.