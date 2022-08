Kostic-Vlahovic, quell'abbraccio che dice tutto alla Juventus

IL PANITA Contro gli emiliani il tecnico è intenzionato a mettere dentro subito Kostic, da lui fortemente voluto anche per la capacità, all’occasione, di fare tutta la fascia, quindi ideale se dovesse virare dal 4-3-3 al 3-5-2. Il jolly resta Cuadrado, in grado di fare il terzino arrembante oppure l’esterno alto, di qui e di là. Ma la prestagione del colombiano non è stata esaltante, anche per qualche problemuccio fisico. Ora, comunque, sta meglio.