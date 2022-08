Depay, cresce l'ottimismo della Juventus. E con Paredes tutto ok

TORINO - Il tavolo è apparecchiato, come si dice in gergo. Il mercato della Juventus segue il piano per completare e definire la rosa da mettere a disposizione di Max Allegri. Ce lo spiega Filippo Cornacchia dalla redazione: «Cresce l'ottimismo per Memphis Depay del Barcellona. Servono solo i tempi tecnici per alcune azioni: si deve liberare dai blaugrana che devono a loro volta liberare posti per i nuovi acquisti e i rinnovi. A quel punto, l'attaccante della nazionale olandese accetterà l'offerta dei bianconeri per un biennale. Non dovrebbero esserci intoppi, la strada è tracciata con soddisfazione reciproca».