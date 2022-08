Paredes alla Juventus, lo paga Rabiot. Quei messaggi con Di Maria...

TORINO - La Juventus accelera per definire la rosa. Appena Adrien Rabiot accetterà il Manchester United (si sta definendo l'ingaggio), arriverà il rinforzo di centrocampo. Non è certo una sorpresa, perché la trattativa avanza ormai da mesi: parliamo di Leandro Paredes con cui i bianconeri hanno da tempo un accordo. Va perfezionato quello con il Psg che lo valuta 20 milioni. Dallo United arriverebbero 17-18 milioni, quindi tutto quadra, con i bonus e gli artifizi di mercato.

UN PROFESSIONISTA Per di più il tecnico francese Cristophe Galtier,dopo la vittoria contro il Montpellier, ha ufficialmente dato il via libera: «La situazione di Paredes è molto diversa da quella di Mauro Icardi (messo fuori rosa). Leandro ha parecchie richieste e non so cosa accadrà da qui alla fine del mercato. So che vuole giocare, ma ha uno stato d’animo tranquillo». Si comporta da professionista, aspetta con pazienza, senza forzare la mano. Sa che a Torino lo aspetta Angel Di Maria: i contatti fra i due sono continui ed è già definito l'asado di ricongiungimento, lassù in collina.