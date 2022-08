Juve, Allegri: "Il dovere è vincere. Dubbio su Kostic titolare"

TORINO - "La squadra ha lavorato bene, conta però la partita di domani. È la prima e incuriosisce, contano i tre punti contro un Sassuolo che ci ha battuto in casa l’anno scorso ed è una squadra tecnica. La condizione non è massimale, ma dobbiamo giocare da squadra, ci sarà entusiasmo dell’ambiente". Così Allegri apre la stagione in conferenza stampa, alla vigilia del debutto in campionato contro il Sassuolo . "Abbiamo fuori Rabiot e Kean per squalifica , questa cosa va rivista perché non possono saltare una gara per un’ammonizione dell’anno prima. Un conto è un rosso, un altro è per somma di ammonizioni. Poi Szczesny è in via di recupero, Aké ha la frattura del perone, Pogba ha un problema meniscale, Chiesa sta lavorando e speriamo di riaverlo al massimo a gennaio. Arthur ha un problema alla caviglia, sta lavorando e in più ci sono le voci di mercato e non è disponbile. Kaio Jorge è stato operato al tendine rotuleo. McKennie è disponibile ", ha aggiunto.

"Inter e Milan? Dovremo essere bravi a rimanere con loro, so no più avanti. Mi incuriosisce la Roma che ha fatto acquisti mirati. Per noi domani è il primo test. Quest’anno gli obiettivi sono due: essere nelle prime quattro il 13 novembre per stare a contatto e giocarsi il campionato; passare il turno di Champions . Il Sassuolo viene dal ko in Coppa Italia, ha preso Pinamonti e ha giocatori validi, è sempre difficile giocarci contro. Dovremo essere bravi. Difesa a tre o quattro? Difficilmente le mie squadre hanno la difesa a tre, magari in fase di costruzione, ma in fase difensiva siamo a quattro. Di Bremer sono contento, è un ottimo giocatore, vuole migliorarsi sempre".

Allegri su Di Maria e scudetto

"McKennie recuperato? Lo buttiamo in campo e poi vediamo. Accentrare Di Maria? Va sfruttato per le sue caratteristiche tecniche, che sono superiori alla media. Dovremo metterlo in condizione per fargli fare assist e cucire il gioco. La società ha lavorato molto bene, l’anno scorso abbiamo fatto un’ottima stagione ma siccome ci chiamiamo Juventus e siccome veniamo da 9 vittorie allora dobbiamo vincere per forza. C’è stato un ricambio generazionale. Vediamo le cose in modo chiaro, così diciamo il giusto. Se no si dicono cose sbagliate. In questo momento serve umiltà, l’anno scorso abbiamo fatto sedici punti in meno del Milan, servono pazienza e lavoro. Abbiamo il dovere di puntare a vincere sapendo che ci sono altre squadre che l’anno scorso hanno fatto meglio di noi. E per noi questo è uno stimolo".

Allegri: "Sento troppi trionfalismi"

"Miretti? Vediamo come evolve il mercato. I nostri giovani sono molto bravi, ma non possiamo tenerli tutti qui. Va scelto il percorso giusto. Juve più forte dell’anno scorso? Non lo so, però abbiamo sostituito giocatori ottimi con altri giocatori ottimi. L’entusiasmo ci fa bene, ma la consapevolezza è fare qualcosa di importante per vincere il campionato. Conta vincere le partite, poi si può essere bravi e belli. Dobbiamo migliorare soprattutto sull’atteggiamento, con il Real Madrid non abbiamo vinto un contrasto. Le difficoltà ci sono perché vincere non è una cosa normale, bisogna avere rispetto dell’avversario, nessuno ci regala niente. Quello che è stato fatto nessuno ce lo toglie, ma quello che faremo domani è in discussione, siamo tutti in discussione. Ci sono troppi trionfalismi in giro e non mi piacciono".