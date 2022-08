Allegri, Juve anti Sassuolo: c'è la difesa a 4, Vlahovic con Di Maria

IL MURO Anzi una certezza c’è, la difesa a 4 e non quella a 3. Per quanto riguarda dunque la probabile formazione al momento si può ipotizzare la squadra schierata con il 4-3-3. Data per scontata la presenza di Perin tra i pali per l’indisponibilità di Szczesny fermo per una leggera lesione muscolare all’adduttore, Allegri dovrebbe schierare Cuadrado-Bonucci-Bremer-De Sciglio dietro, Zakaria-Locatelli-McKennie a metà campo, Di Maria-Vlahovic-Kostic in attacco.