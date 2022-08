Juve-Sassuolo, le scelte di Allegri: ballottaggio Kostic-Cuadrado

TORINO - Come per tutte le prime che si rispettino, sale il mistero e l’attesa con il countdown che dalle settimane è passato ai giorni e quindi alle ore. Già, ma quale Juventus per il debutto stagionale? Allegri non ha regalato sostanzialmente nulla a livello di indicazioni e suggerimenti sul modulo e gli interpreti che sceglierà per cercare di partire con il piede giusto e quindi battere il Sassuolo. O meglio, una notizia l’ha data: la difesa sarà a quattro. Bene, dunque la base è chiara, per il resto, invece, si deve provare a intuire. E allora, tenuto conto che “Di Maria deve essere messo nelle condizioni di esaltare le proprie qualità” e che “tra Cuadrado, McKennie e Kostic ne giocano due, con il serbo che ha fatto due volte Torino-Francoforte prima di iniziare ad allenarsi con noi”, ecco che le previsioni più accreditate promuovo il modulo 4-4-1-1. Sistema che consentirebbe a Di Maria di svariare dietro e intorno a Vlahovic senza particolari compiti dispendiosi in marcatura.

Juve, la probabile formazione contro il Sassuolo

Dunque a provare a leggere in controluce le parole del tecnico livornese ecco che la probabile formazione dovrebbe portare a vedere dal primo minuto Perin in porta, con Szczesny che sta recuperando dal problema muscolare ma non abbastanza per essere convocato, Danilo-Bonucci-Bremer-Alex Sandro nel quartetto del reparto arretrato, McKennie-Zakaria-Locatelli-Kostic poker del centrocampo e Di Maria con Vlahovic in attacco. Chiaro che con le cinque sostituzioni potrebbero poi essere i cambi a determinare i mutamenti d’inerzia di un match in cui Di Maria è chiamato a fare la differenza per le sorti juventine. Qualora il match non si dovesse sbloccare ecco che Allegri utilizzerebbe l’arma Cuadrado, utile per scodellare assist e offrire strappi palla al piede con le sue accelerazioni. In realtà la decisione dell’undici titolare verrà presa a seguito del risveglio muscolare, in cui Locatelli dovrà confermare la sua disponibilità, dopo i segnali positivi dell’allenamento di ieri che avevano allontanato le nubi che si erano presentate precedentemente per qualche fastidio.

Tra i bianconeri che saranno osservati con particolare attenzione dai tifosi anche Bremer, pronto per il battesimo al fianco di Bonucci per la nuova diga chiamata a blindare la difesa del dopo Chiellini.