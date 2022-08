Juve, i convocati di Allegri per il Sassuolo: la lista

TORINO - È tutto pronto per il debutto stagionale della Juventus, che scenderà in campo all'Allianz Stadium alle 20.45 per sfidare il Sassuolo di Dionisi. Massimiliano Allegri ha reso nota la lista dei convocati per la prima partita di Serie A dei bianconeri: presenti i nuovi acquisti Kostic, Bremer e Di Maria. Ci sono anche Cuadrado e McKennie, che rientrano dai rispettivi infortuni. Assenti ovviamente gli infortunati Szczesny, Pogba, Chiesa, Kaio Jorge e Arthur, oltre a Rabiot e Kean che sono squalificati. Infine, inseriti nella lista anche i giovani Da Graca e Garofani.