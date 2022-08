Juve, problema per Di Maria dopo il gol e l'assist

TORINO - Al 66′ del match contro il Sassuolo, sul 3-0 per la Juve, si è fermato Angel Di Maria: l'argentino, dopo aver realizzato il gol dell'1-0 e servito l'assist per il gol della doppietta di Vlahovic, ha abbandonato il campo a causa di un infortunio muscolare. L’ex Psg, uscendo dal campo - al suo posto Miretti -, si è toccato l’adduttore e, una volta seduto in panchina, ha messo del ghiaccio nella parte indolenzita. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà ad esami più approfonditi ma i sorrisi e le risate con McKennie a fine partita, camminando normalmente, fanno ben sperare.