Juve, senti Ferrara: "Di Maria superiore, ne beneficia anche Vlahovic"

TORINO - "Questa gara ci lascia un Di Maria su un livello superiore e di questo ne ha beneficiato sicuramente anche Vlahovic. La Juventus, nella prima ventina di minuti, ha sofferto il gioco classico del Sassuolo, ma nel momento in cui è andata in vantaggio è riuscita a gestire molto bene la gara per tutto il resto della partita." E' il commento di Ciro Ferrara ai microfoni di Dazn sul successo della Juve contro il Sassuolo nella prima giornata del campionato di Serie A. Prima del fischio d'inizio della sfida tra bianconeri e veroverdi, l'ex difensore aveva dichiarato: "Le grandi sono partite tutte molto bene. Sicuramente dovrà dare una risposta importante. Di Maria? Sposta tantissimo nelle sue capacità di essere uomo assist. Può essere molto importante per Vlahovic ed è per questo che Allegri gli dà massima libertà".