Juve, Vlahovic gongola: "Un piacere giocare con Di Maria. E ora c'è anche Kostic"

TORINO - Una serata di quelle da ricordare per Dusan Vlahovic , che con una doppietta ha trascinato la Juve alla vittoria sul Sassuolo nella prima di campionato . La prima rete su rigore, la seconda su assist di Di Maria che aveva sbloccato la gara ed è uscito nella ripresa toccandosi l'adduttore : "È una sensazione incredibile, un grandissimo piacere giocare con un campione come lui - ha detto il centravanti serbo dopo il match ai microfoni di Dazn -. Lo ringrazio per l'assist, spero di riceverne altri e di poter ricambiare".

La coppia serba

Altri assist l'attaccante bianconero se li aspetta poi dal connazionale Kostic, appena sbarcato alla corte di Allegri: "È bello avere qualcuno con cui posso parlare nella mia lingua. Qui c'è un bell'ambiente e si troverà bene, penso sia fondamentale". Vlahovic sa che il 3-0 al Sassuolo rappresenta solo l'inizio: "Ho lavorato tutta l'estate, non sono ancora al 100% perché ho avuto un problema non semplice da risolvere - ricorda - ma sto lavorando per tornare al massimo. L'esultanza indicando gli occhi? Era per un mio amico, che è stato vicino a me e alla mia famiglia. Il titolo di capocannoniere? Preferisco lo scudetto alla Juve".