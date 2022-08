Juve, Allegri: "Di Maria migliorerà Vlahovic, impressionato da Bremer"

TORINO - Dopo il successo per 3-0 della Juve alla prima di campionato contro il Sassuolo, l'allenatore dei bianconeri Massimo Allegri ha commentato il match ai microfoni di Dazn. Molte buone impressioni, tanti buoni feedback: l'unica fonte di preoccupazione è l'acciacco di Di Maria che ha obbligato il Fideo a lasciare il campo al 66': "Preoccupato per l'infortunio di Di Maria? Angel ha sempre la faccia dolorante (ride), il problema all'adduttore ce l'aveva già la settimana scorsa. Si stava divertendo, ma forse dovevo toglierlo prima. Domani vedremo l'esito degli esami", afferma il tecnico della Juve. Sul match odierno: "Non era facile, dovevamo ricreare entusiasmo e pare che l'abbiamo fatto. Abbiamo perso un paio di palloni e siamo andati in difficoltà, loro hanno tirato in porta grazie ai nostri errori. Dopo il cooling break ho cambiato posizione a Di Maria e Cuadrado invertendoli, perchè non riuscivamo a prevalere nel gioco: è andata bene. Arrabbiato per i troppi retropassaggi? Quando c'è la pressione dobbiamo abituarci a giocarla in avanti, abbiamo buttato troppe palle in avanti senza chiudere l'azione".