Juve, Di Maria al J Medical per gli esami strumentali

Di Maria, problema all'adduttore sinistro

Sul possibile infortunio di Di Maria si è espresso anche Allegri nel post-partita, rassicurando i tifosi: "Angel ha sempre la faccia dolorante (ride), il problema all'adduttore ce l'aveva già la settimana scorsa. Si stava divertendo, ma forse dovevo toglierlo prima. Domani vedremo l'esito degli esami". Un problema fisico che rischia di rovinare lo straordinario debutto di Di Maria con la maglia bianconera, capace di realizzare contro il Sassuolo subito il suo primo gol e di servire l'assist per la rete della doppietta di Vlahovic.

Anche Pogba e Szczesny al J Medical

Non solo Di Maria, anche Pogba e Szczesny sono arrivati al J Medical per degli accertamenti. Anche per loro tanto affetto dai tifosi all'arrivo. Entrambi i calciatori sono fermi per infortunio e dovranno ancora aspettare per tornare in campo e per il loro debutto in campionato.