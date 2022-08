Juve, le condizioni di Di Maria: "Lesione di basso grado"

Mattatore con il Sassuolo

La partita dell'argentino contro gli emiliani è durata 66 minuti. Il Fideo ha prima aperto le marcature, poi ha illuminato lo Stadium con grandi giocate facendo stropicciare gli occhi ai tifosi presenti sugli spalti e a casa. Quando il risultato e la partita erano già in ghiaccio, però, Di Maria ha sentito un fastidio all'adduttore sinistro ed è stato costretto a lasciare il rettangolo di gioco tra gli applausi scroscianti del popolo bianconero (al suo posto è entrato Fabio Miretti). L'argentino al triplice fischio è andato comunque sotto la curva insieme ai compagni per festeggiare il 3-0 finale e ha poi celebrato sui social il suo primo successo in bianconero.

