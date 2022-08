Lavezzi e il messaggio social a Di Maria: "Benvenuto in Serie A!"

TORINO - Nonostante l'inconveniente dell'infortunio, l'esordio assoluto di Angel Di Maria in Serie A con la maglia della Juventus ha decisamente rispettato le aspettative, con l'argentino che è riuscito a rendersi subito protagonista con un grande gol al volo che ha sbloccato la sfida contro il Sassuolo. Attraverso il proprio profilo Instagram, Ezequiel Lavezzi ha pubblicato una storia per congratularsi con il suo connazionale e ex compagno di squadra ai tempi del Psg. La foto ritrae Di Maria sul televisore ed è accompagnata da una breve didascalia: "Benvenuto in Serie A, Angel!".