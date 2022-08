Juventus senza Di Maria: subito Kostic. E c'è anche Kean

TORINO - L’infortunio di Angel Di Maria proprio non ci voleva. Il suo esordio è stato spettacolare con gol, robone, passaggi illuminanti, dopo i primi minuti difficili per tutta la squadra. Da spellarsi le mani negli applausi, un giocatore davvero coinvolgente. Il pubblico è impazzito sugli spalti, sul web anche il connazionale Leandro Paredes gli ha fatto i complimenti. Però la lesione all’adduttore lo terrà fermo per il momento una decina di giorni. Allora lunedì 22, a Genova contro la Sampdoria, ecco la prima variante di Juventus.