Juve, Pogba tifa in tribuna e si cura: Allegri lo aspetta

Non soltanto Angel Di Maria al JMedical. Ieri mattina si è visto anche Paul Pogba, altro infortunato di lusso, che è abbastanza di casa nel centro medico bianconero perché lì svolge specifiche sedute di fisioterapia previste dalla terapia conservativa. Il campione francese, che continua con la riabilitazione in piscina e in palestra, oltre che con un lavoro personalizzato in campo, dovrebbe rientrare verso metà settembre, dopo aver scelto di non operarsi al menisco rotto del ginocchio destro. Il recupero sta procedendo bene, a giudicare anche dall’umore allegro del giocatore, che non ha più dolore e confida di poter essere a disposizione di Massimiliano Allegri per Juventus-Salernitana, in programma l’11 settembre: salterà sia la Roma sia la Fiorentina, ma soprattutto l’esordio in Champions League.