Juve, Rampulla promuove Perin: “La qualità dei secondi è la forza mentale”

TORINO - Un secondo soltanto pro forma perché Mattia Perin contro il Sassuolo si è esibito da vero numero uno, tanto da guadagnarsi - secondo i dati Opta - il titolo di miglior giocatore nella prima giornata di Serie A. Chiamato a sostituire l’infortunato Szczesny , il portiere di riserva non ha fatto rimpiangere il titolare contribuendo con le sue parate al successo della Juventus. A conferma della prova di grande sostanza , spicca il dato sui salvataggi, ben sette, e quello sulla percentuale (100%) di parate: soltanto Musso, Rui Patricio e Dragowski lo hanno eguagliato nell’esordio in Serie A, ma con meno parate. Ottimo l’exploit per una riserva . Per capire il significato di essere il secondo portiere abbiamo interpellato Michelangelo Rampulla, adesso preparatore dei portieri della Salernitana , e grande ex portiere in seconda della Juventus.

«Certo che le ho viste, ha fatto benissimo... Pensare a Perin come un secondo portiere è persino riduttivo: meriterebbe di giocare da titolare, a prescindere dalla squadra».«La prima qualità è farsi trovare pronto se il primo ha delle difficoltà. Nel senso che deve essere concentrato come se dovesse giocare sempre. È accaduto domenica, quando il portiere della Lazio Maximiano è stato espulso dopo pochi minuti e Provedel ha preso il suo posto. Oltre alla preparazione fisica, che di certo non manca perché si allena tutta la settimana, il portiere di riserva deve essere al top anche a livello mentale».«Certo che no: giochi poco ma devi essere all’altezza. Per questo serve una grande forza mentale».«Un po’ visto che lavoravo come se dovessi andare in campo e poi mi accomodavo in panchina. Però non mi posso lamentare, le mie occasioni le ho avute».«Anche. Peruzzi si era infortunato e io giocai l’andata e il ritorno, conquistammo la finale e vincemmo il torneo. Ma non soltanto quelle due partite».«Per esempio, giocai le ultime otto partite di campionato nella stagione 1994-95, quando arrivò lo scudetto».«Per quanto mi riguarda sì: con Angelo ci sentiamo abbastanza spesso, sono stato suo vice per sette stagioni e andavamo anche al mare insieme, con Edwin purtroppo ci salutiamo soltanto sui social mentre con Gigi di tanto in tanto ci si sente».«I portieri - 3 o 4 più il preparatore - sono un piccolo gruppo all’interno della squadra: si allenano a parte, discutono e parlano. È normale che ci sia sintonia».