Di Maria social: "Mi sento a casa". E la Juve gli risponde

TORINO - Un esordio dolceamaro per Di Maria, subito in gol alla prima uscita ufficiale in maglia Juve contro il Sassuolo, ma poi finito ko per un problema all'adduttore della coscia sinistra. Non ci voleva, ma intanto il Fideo ripensa alle emozioni vissute allo Stadium: "Che bello sentirsi a casa. Forza Juve", scrive su Instagram, postando la foto dell'esultanza. Pronta la risposta del club bianconero, che commenta: "Questa è casa tua". Ora il pubblico juventino non vede l'ora di rivedere Angel in campo.