Primavera, Sassuolo-Juventus alle 19: alla scoperta di Montero e del talento Yildiz

TORINO - Questa sera inizia il campionato della Primavera della Juventus con la trasferta a Sassuolo ( diretta su SportItalia alle 19 ). C'è molto curiosità per la prima ufficiale di Paolo Montero allenatore . Idolo dei tifosi bianconeri che sono sempre molto legati all'ex difensore uruguaiano che fece della "garra" e della cattiveria agonistica il suo marchio di fabbrica, Montero è diventato allenatore da qualche anno, ma con sorte alterna. La fiducia della Juventus (e del presidente Agnelli in particolare) lo hanno galvanizzato e molti tifosi, questa sera, si collegheranno per vedere come gioca la sua Primavera .

Talento che viene dal Bayern

Ma molta curiosità c'è anche per Kenan Yildiz, diciassettenne turco, appena "soffiato" al Bayern Monaco a parametro zero. Che fosse un profilo da tenere sotto controllo si sapeva da un po', ma nel corso del precampionato il campioncino ha stupiti tutti durante le amichevoli e gli allenamenti, per primo proprio Montero. Questa sera probabilmente lo terrà d'occhio anche Allegri, incuriosito da ciò che si dice di lui. Si tratta di un centrocampista offensivo, che può giocare da trequartista, con qualità tecniche e visione di gioco superiori alla media. Non è da escludere per lui una qualche sortita nell'Under 23, preludio all'affaccio in prima squadra. Ma alla Juventus fanno le cose con calma e, per ora, resta agli ordini di Montero. E se Kenan Yildiz è turco di nazionalità, c'è anche un Turco di nome, Niccolò, da tenere d'occhio: prima punta, con capacità di giocare anche esterno sinistro, è un altro dei gioiellini che potrebbero emergere. Questa sera il primo esame.