Juve, Bonucci a rischio Samp: affaticamento al flessore

TORINO - Affaticamente al flessore: Leonardo Bonucci si unisce alla lista degli infortunati e rischia di saltare la partita contro la Sampdoria che si giocherà lunedì sera a Genova. Il problema era stato accusato nella partita contro il Sassuolo e si è riacutizzato in allenamento, che il difensore bianconero non ha concluso per ragioni precauzionali. A questo punto saranno decisive le prossime 48 ore per decidere se Bonucci andrà o meno a Genova e, nel caso, se farà parte della formazione titolare.