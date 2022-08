Bonucci, Samp a rischio: è sfida tra Rugani e Gatti 

TORINO - La sfortuna continua a vederci benissimo quando incrocia la Juventus e alla lista degli infortunati si unisce anche Leonardo Bonucci: il capitano bianconero si è fermato in allenamento a causa di un affaticamento al flessore della coscia destra che potrebbe mettere a rischio la sua presenza, lunedì, nella trasferta a Genova contro la Sampdoria. Non si tratta di un infortunio serio, sono state escluse lesioni muscolari, ma il difensore bianconero ha precauzionalmente deciso di fermarsi - in accordo con lo staff tecnico e medico - quando ha sentito lo stesso fastidio già provato durante la sfida contro il Sassuolo, all’esordio in campionato. Una scelta cautelativa: il giocatore sarà valutato oggi e domani, poi verrà deciso se gettarlo nella mischia o, più probabilmente, farlo accomodare in panchina a Marassi per preservarlo in vista del big match contro la Roma, sabato 27 agosto, allo Stadium. A quel punto si apre il ballottaggio tra Daniele Rugani e Federico Gatti, tra la riserva che dal 2015 accetta la panchina e il nuovo acquisto alla ricerca del debutto in Serie A. A livello di posizione, centrale di destra, il principale indiziato a scendere in campo è proprio Gatti: in cinque amichevoli precampionato (tranne la prima contro il Chivas Guadalajara in cui è partito titolare) è sempre stato l’ex difensore del Frosinone a sostituire Bonucci mentre Rugani, da subentrato, ha sempre preso il posto di Gleison Bremer tranne nella prima dove è entrato per Danilo.

Gatti in vantaggio su Rugani per affiancare Bremer Gatti in leggero vantaggio, dunque, per far coppia con il brasiliano ex Toro: il ragazzo ha ben impressionato nella preparazione estiva e gode della fiducia di Massimiliano Allegri. Da parte sua, invece, Rugani può assicurare una maggiore esperienza visto che vanta 145 presenze in Serie A, e non un numero di poco conto: dalla scelta si capirà così qual è la gerarchia dei centrali. Sarebbe da escludere che Gatti e Rugani possano giocare insieme in una difesa schierata a tre, come è successo contro l’Atletico Madrid a partita in corso, visto che al momento non sembra tra le opzioni del tecnico livornese. Tra le alternative ci sarebbe anche Danilo, che lascerebbe il ruolo di terzino destro a Mattia De Sciglio (e non Cuadrado, che avanza nel tridente d’attacco al posto dell’infortunato Di Maria), ma anche questa ipotesi appare remota.