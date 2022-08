Juve, il personaggio Kostic: la moda è la… moka

TORINO - Filip Kostic è nato il 1 novembre 1992. Ma guarda un po’, festeggia il compleanno proprio con la Juventus... Che però è un po’ più vecchiotta: classe 1897. Non già su una panchina in Corso Re Umberto a Torino, ovviamente, vede la luce il neo acquisto bianconero: bensì in quel di Kragujevac, quarta città serba per popolazione (circa 180mila abitanti). Cittadina, sulle sponde del fiume Lepenica, che ospita uno stabilimento Fiat, poi sussidiario FCA. Un altro segno - a tinte bianconere - del destino? No, non un segno del destino. Più specificatamente: un assist... Essì perché proprio gli assist sono specialità della casa, quando si parla dell’esterno serbo. Kostic ha infatti girato abbastanza, ma si è sempre rivelato - di piazza in piazza - grande spalla per gli attaccanti. Le giovanili presso la Radnicki Kragujevac, il debutto tra i professionisti. Poi gli olandesi del Groningen (dal 2012 al 2014) e i tedeschi dello Stoccarda (dal 2014 al 2016): ecco le prime tappe della sua carriera. Tra alti e anche qualche basso, a dir la verità. Bassa classifica, nello specifico. A Stoccarda fa bene il primo anno, non male il secondo ma non basta: la squadra retrocede. I tifosi finirono addirittura per mettere Kostic virtualmente in vendita su eBay. In un certo senso, un attestato di stima, via: era giocatore rappresentativo e comunque aveva mercato...

Kostic e il paragone con Robben Non è tramite e-commerce, però, che l’Amburgo s’è aggiudicato Kostic nel 2016. Nel calcio mercato vero, convinto che quell’esterno sinistro a tutta fascia potesse fare comodo. Sin da giovane, soprattutto quando giocava in Olanda, è stato paragonato a Robben per via delle caratteristiche tecnico-tattiche (anche se ha meno dribbling e più senso della posizione, predisposizione a giocare per la squadra in fase di non possesso). Assist e cross, effettivamente, non sono mancati manco qua. Però a fronte di una buona prima annata è di nuovo scoccata una retrocessione in seconda divisione. Alti e bassi. Appunto.