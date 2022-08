Juve, direzione Sampdoria: Samuel ospite di Allegri

TORINO - Si avvicina il secondo appuntamento della Serie A per la Juve che sarà impegnata a aGenova contro la Sampdoria. Al Training Center continua il lavoro dei bianconeri chiamati a ripetersi dopo il tris al Sassuolocontro i blucerchiati. I ragazzi di Allegri si sono ritrovati questa mattina per proseguire la preparazione, focalizzandosi sulle esercitazioni di squadra per la fase difensiva prima e su quelle di reparto per la costruzione e la finalizzazione poi. Ospite di eccezione nell’allenamento odierno è stato Walter Samuel, assistente del commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni, che ha poi incontrato il tecnico toscano e gli argentini Angel Di Maria e Matias Soulé.