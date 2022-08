Depay si sta liberando, la Juventus lo vuole ancora?

TORINO - Memphis Depay si sta liberando dal Barcellona . Probabilmente è una questione di ore e poi il talentuoso attaccante olandese avrà risolto la vertenza di divorzio con il club catalano. E poi sarà libero di accasarsi alla Juventus . Se la Juventus è ancora interessata a lui. Perché negli ultimi giorni la pista si è raffreddata. Forse solo in attesa degli sviluppi delle vicende fra Depay e Barcellona o, forse, i dirigenti bianconeri stanno pensando anche ad altro . Basterà aspettare il weekend per saperlo: difficile, infatti, che ci sia un sviluppo repentino nelle prossime ore.

Da una parte, infatti, c'è Depay che r appresenta un giocatore di qualità assoluta , con esperienza di Champions ad alto livello. Dall'altra c'è un'esigenza più specifica di Allegri: una punta centrale con caratteristiche più simili a Vlahovic , in modo da avere un attaccante da alterare al serbo. E qui spuntano i nomi di Milik e Arnautovic , giocatori diversi da Depay (e, volendo, anche molto diversi fra di loro), sui quali sono in corso delle riflessioni.

La decisione sulla punta

Quando deciderà la Juventus? Probabilmente nel corso delle prossime quarantott'ore, quelle che porteranno alla partita di Genova contro la Sampdoria, nella quale Allegri non avrà ancora a disposizione l'attaccante che arriverà a completare il reparto. Depay non è uscito dallo schermo, anzi... Ma non è più solo.