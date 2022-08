Allegri sceglie il fosforo Juve. Locatelli resta in pole

Le certezze sono rappresentate da Mattia Perin in porta - Szczesny è ancora ai box fino a fine mese, per lui lo stesso infortunio di Di Maria, ossia la lesione all’adduttore -, autore di sette salvataggi contro il Sassuolo, e da Dusan Vlahovic al centro dell’attacco. Il bomber serbo non è ancora al top della forma ma si è presentato all’esordio griffando una doppietta e mostrando la sua solita fame di gol. Nel tridente d’attacco dovrebbero agire ai suoi fianchi Juan Cuadrado, che torna a destra dove appunto manca Di Maria, e Filip Kostic, al debutto da titolare , a sinistra: i due esterni assicurano i rifornimenti di palloni per Vlahovic.

Il ballottaggio

Al centro della difesa sarà ballottaggio tra Federico Gatti e Daniele Rugani per prendere il posto dell’acciaccato Leonardo Bonucci: il capitano sembra infatti destinato a rimanere in panchina a Marassi dopo il fastidio avvertito nell’allenamento dell’altro ieri. L’affaticamento ai flessori della coscia destra non è un problema serio ma consiglia prudenza per evitare rischi maggiori, tanto più che sabato 27 allo Juventus Stadium arriva la Roma di Paulo Dybala: la speranza è quella di recuperare il capitano per il big match. La sfida interna tra Rugani e Gatti verrà sciolta soltanto in extremis: Allegri sta valutando le due alternative e in allenamento li ha alternati senza però sciogliere i dubbi. Nel frattempo tutti e due ci sperano e stanno scalpitando: Gatti sogna l’esordio in bianconero in Serie A, farlo addirittura da titolare (contro il Sassuolo è rimasto in panchina) alla seconda giornata sarebbe il top e fa affidamento sulla sua posizione di centrodestra, dove ha sempre sostituito Bonucci ; Rugani confida invece sulla sua esperienza in Serie A per convincere il tecnico a dargli fiducia giocando proprio contro la Sampdoria, che lo ha corteggiato con insistenza in questi mesi estivi.

Chi vincerà il ballottaggio giocherà al fianco di Gleison Bremer, che ha già conquistato Allegri e i tifosi per la sicurezza e l’affidabilità mostrata sia nel le amichevoli precampionato sia all’esordio ufficiale. Sulle fasce della difesa dovrebbero essere confermati gli altri due brasiliani: Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra che, partito bene, è però calato alla distanza.

Al centro

Il centrocampo, punto nevralgico della squadra, potrebbe subire delle modifiche rispetto allo schieramento contro il Sassuolo, quando sono scesi in campo Zakaria a destra, Locatelli in regia e McKennie a sinistra. Prima di tutto perché Adrien Rabiot ha scontato la squalifica e sarà convocato: bisogna capire se Allegri getterà subito nella mischia il francese, magari al posto di Zakaria che non è al top da un punto di vista fisico, o invece preferisce tenerlo in panchina perché ancora distratto dalle ultime vicende di mercato, che lo hanno portato a un passo dal trasferimento al Manchester United. In secondo luogo non è da escludere che l’allenatore livornese decida di puntare su qualche giovane centrocampista, come per esempio Fabio Miretti. Molto dipende dalle condizioni di Locatelli, che lunedì scorso ha stretto i denti perché aveva avuto qualche problema fisico, ma ha disputato una partita non all’altezza delle sue qualità.