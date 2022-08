Juve, Allegri: "Rabiot gioca. Infortuni? Ogni volta viene giù tutto"

TORINO - "Troveremo una Samp che ha fatto bene con l’Atalanta, creando occasioni e prendendo due legni, oltre al gol. A Genova sono sempre partite difficili, ci saranno momenti in cui dovremo difendere bene perché loro saranno spinti dal pubblico, dovremo essere molto bravi". Così Allegri in conferenza stampa prima di Sampdoria-Juve. "Infortuni? Quando succede alla Juve viene giù tutto. Sembra il giochino con le carte, che se ne sfili una cadono tutte. Di Maria starà fuori una settimana o dieci giorni. Pogba e il menisco non ci posso fare niente. Se a McKennie gli esce una spalla non ci posso fare niente. Szczesny? Ha un problema all’adduttore, ma abbiamo Perin che è affidabile. Gli infortuni fanno parte della stagione, non sono allarmato", ha aggiunto Max.

Allegri: "Gioca Rabiot" "Milan, Inter, Roma, Napoli, Juventus, Atalanta, Lazio e Fiorentina, sarà un campionato avvincente. Serviranno tot punti, ma non andiamo troppo in là con le cose. Kean? Sono molto contento di lui. Quando giocheremo ogni tre giorni ci sarà spazio per tutti e i cambi saranno importanti. Rabiot? Domani gioca. Poi è chiaro che il mercato ci dà delle possibilità e che dei club ci chiedono i giocatori. Rabiot però ha fatto molto bene la stagione scorsa, lo considero un giocatore della Juventus. Domani abbiamo due acquisti: Rabiot e Kean". Allegri: "Favoriti scudetto? Milan e Inter, Juve no" "Scudetto? È favorito il Milan perché ha vinto. L’inter si è rafforzata ed è un’altra candidata. Noi pensiamo a noi stessi e a migliorare il punteggio dell’anno scorso. Noi, visti i risultati fatti, non possiamo essere favoriti. Dobbiamo lavorare e stare in silenzio, sapendo che ci sarà da soffrire per vincere le gare". Allegri sui tempi di recupero di Chiesa "Gatti? Sono contento di come sta lavorando, domani gioca lui o Rugani. Bonucci invece era affaticato sul flessore ed è stato gestito, ma avevo già deciso che non avrebbe giocato domani. Viene comunque con noi. Chiesa? Il recupero va bene, sarei contento se rientrasse prima della sosta del Mondiale. Non possiamo sognare, io sono realista: in questo momento non posso fare affidamento su Federico, ed è normale sia così. Gli altri stanno bene, Zakaria anche. Del mercato invece non parlo perché negli ultimi dieci giorni può succedere di tutto. Noi squadra pensiamo solo alle partite, al resto ci pensa la società. Per quanto riguarda i giovani, lunedì qualcuno ha giocato, sono tutti ragazzi bravi e valuteremo con la società chi far restare nella rosa".