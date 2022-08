Juventus, con la Sampdoria ecco Gatti e Rabiot. Subito Kostic

TORINO - Massimiliano Allegri detta la linea: «Serviranno cuore, passione, sacrificio e la tecnica che serve per giocare a calcio». Solo così «riusciremo a colmare il gap che abbiamo con le favorite che sono il Milan, che ha vinto lo scudetto, e l'Inter. Ma ci sono otto squadre che lottano, il nostro obiettivo dovrà essere passare il turno di Champions ed essere tra le prime quattro a metà novembre, quando inizierà la sosta del Mondiale». Domani si comincia dalla Sampdoria che è «un avversario da non sottovalutare, dobbiamo disputare una gara di concentrazione e qualità». Con due nuovi innesti, così li ha definiti il tecnico livornese: «Rabiot e Kean sono come acquisti, visto che non li abbiamo avuti alla prima per squalifica». Invece lascia intendere che Chiesa non rientrerà in lista Uefa, probabilmente: «Ora come ora non posso fare affidamento su Federico, sarei contento di averlo con me prima della sosta per il Mondiale». Senza Di Maria, andranno all'assalto Kostic e Cuadrado a supporto di Vlahovic, mentre l'unico vero ballottaggio sarà per il sostituto di Bonucci tra Rugani e Gatti: «Tirerò la moneta e se esce un gatto...» ha scherzato il Conte Max, prima di tornare serio e dire che «Dobbiamo lavorare e stare in silenzio, non è che per il fatto che abbiamo la maglia della Juve vinciamo le partite… Guai a essere presuntuosi».