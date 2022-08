TORINO - Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ormai fa coppia fissa con Dara Rolins. I due, con agli amici scatenati, hanno animato il tardo pomeriggio alla Trattoria Caprese, in piazza Savoia, in centro a Torino. Sorrisi e brindisi, canti e bicchieri in cielo, con il buonumore in sottofondo.