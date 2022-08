Samp-Juve, i precedenti e quel gol di Ronaldo al Ferraris del 18 dicembre 2019

TORINO - Sfogliando indietro nelle pagine dei ricordi dei match a Marassi tra Sampdoria e Juve, non può che esserci quello stacco imperioso, sospeso nell'aria per vari secondi, di Cristiano Ronaldo. Era il 18 dicembre 2019 e quella squadra, all'epoca allenata da Maurizio Sarri, vinse quel match in trasferta 2-1, proprio grazie a quel centro del portoghese. Una rete meravigliosa, l'unica di CR7 ai blucerchiati a Genova. I migliori marcatori di questa particolare sfida nell'ultimo decennio sono infatti gli ex Alvaro Morata e Paulo Dybala, arrivati entrambi a quota 2 così come Gianluca Caprari, adesso al Monza.