Juve U23, Brambilla dopo il pari in amichevole con la Reggiana: "Segnali incoraggianti"

Si avvicina il taglio del nastro sulla stagione ufficiale e, in casa Juventus Under 23 , cresce l'intensità del pre-campionato. Sul terreno amico del Moccagatta di Alessandria, infatti, ieri pomeriggio i bianconeri sono scesi in campo per il primo test dell'estate contro un'avversaria di pari categoria: la sfida alla Reggiana è terminata con un punteggio di 1-1 che ha rispecchiato il sostanziale equilibrio nel corso della partita. Mister Brambilla ha avuto modo di concedere minutaggio all'organico a disposizione (in campo dal primo minuto un solo fuori quota, ovvero Iocolano) e di saggiare i passi avanti del gruppo nell'interpretazione del suo 4-2-3-1. Un modulo esigente soprattutto nei confronti dei trequartisti: in attesa di ricevere ufficialmente dal mercato Besaggio , elegante rifinitore classe 2002 in pro cinto di sbarcare a Vinovo in prestito con diritto di riscatto dal Genoa, l'ex tecnico dell'Atalanta si è goduto i progressi “in casa” di Iling . L'ala inglese del 2003 – undici reti e dieci assist la scorsa stagione in Under 19 – ha realizzato infatti ieri il gol del definitivo pareggio, con un calcio di rigore allo scadere dopo la rete ospite di Rosafio di pochi istanti prima.

Le parole di Brambilla

«Quella contro la Reggiana è stata la nostra prima amichevole giocata contro una squadra di Serie C, per altro costruita per lottare per la promozione in serie cadetta: è stato sicuramente un test molto interessante e, nel complesso, penso che la prova della squadra sia stata buona – il commento al termine dell'amichevole da parte di Brambilla –. La fase difensiva è stata buona e questo è un segnale incoraggiante. Penso che il pareggio sia il risultato giusto per quanto visto in campo». L’incontro ha permesso di mettere importante benzina nelle gambe dei ragazzi a due settimane dall’esordio nel campionato di Serie C, previsto per il 4 settembre, appuntamento che sarà preceduto dall’ultimo test dell’estate bianconera: domenica prossima, infatti, l’Under 23 sarà ospite del Fiorenzuola, altro sparring partner della stessa categoria. Poi sarà tempo di fare sul serio, con un calendario inevitabilmente subito serrato ed esigente, alla luce del rinvio di due settimane sul via al campionato e dello slittamento del primo turno di Coppa Italia di Serie C, a causa dell’ormai noto “caso Campobasso”.