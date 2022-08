Samp-Juve 0-0: pari giusto alla fine del primo tempo

GENOVA - Tutto sommato è giusto così: pari a fine primo tempo tra Samp e Juventus. Se però su sponda blucerchiata si rientra negli spogliatoi con la soddisfazione di aver fatto la partita e, verosimilmente messo in pratica quanto provato in settimana, dall'altra parte si rimugina sul daffarsi. Come riuscire ad arrivare qualche straccio di pallone giocabile a Vlahovic? Come ovviare al buon lavoro blucerchiato in fase di non possesso e riuscire ad imbastire una azione rapida, ficcante, efficace? Ci si aggrappa a Kostic e ad una sua fiammata nel finale. Converrà ripartire da lui nella ripresa.

Le scelte Allegri punta sul tridente anticipato nei giorni scorsi, dettato da ragioni infermieristiche oltre che tattiche. Cuadrado e Kostic a supporto di Vlahovic. In mediana Allegri getta subito nella mischia Rabiot, che ha scontato la giornata di squalifica nel primo turno, e vuole lascarsi alle spalle le scorie da calciomercato: quel no allo United che ha scombussolato i piani bianconeri e congelato il trasferimento di Paredes a Torino. In attesa dell'argentino, tocca dunque a Locatelli agire come vertice basso di centrocampo e farsi carico dei compiti di regia. Mezzala destra: McKennie. Quanto alla difesa, davanti a Perin spazio a Danilo e Alex Sandro in corsia, mentre il più esperto Rugani ha avuto la meglio su Gatti (oltre che sull'acciaccato Bonucci, in panchina ma dosato in vista della Roma). Giampaolo opta per un 4-2-3-1 in cui Caputo è supportato da Leris, Sabiri e Djurcic. Sono supportati da Vieira e Rincon.