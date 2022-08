Allegri: "Due punti persi, peccato. Juve ancora indietro"

GENOVA - "Abbiamo lasciato per strada due punti". Mastica amaro Massimiliano Allegri dopo lo 0-0 di Marassi contro la Sampdoria, che dopo due giornate costringe già la Juve a inseguire (ora è a -2 da Napoli, Inter e Roma). Eppure il tecnico bianconero cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno : "La cosa positiva è che non abbiamo preso gol per due partite - ha detto dopo il match -. Nel primo tempo hanno fatto bene loro, correndo tanto. Poi nella ripresa hanno pagato e noi abbiamo avuto due o tre occasioni favorevoli. Poi nel finale abbiamo avuto due chance con Kostic e Bremer. Peccato".

Applausi ai giovani

Questa invece l'analisi della partita e di quello che non è andato secondo i piani: "Abbiamo avuto poca pazienza nel primo tempo - ha spiegato Allegri -, nel secondo siamo andati meglio e anche Vlahovic ha fatto bene. Deve però stare più sereno, provare a prendere anche posizione in area. Zakaria fuori? Una scelta tecnica, mi serviva più qualità nello stretto e ho preferito Miretti". Così invece sul mercato, con la Juve che è ancora a caccia di un attaccante: "Ci pensa la società, noi dobbiamo lavorare per migliorare. Siamo partiti meglio dell'anno scorso e anche oggi i giovani hanno fatto bene, da Miretti a Rovella, lo stesso Kean".

Testa alla Roma

In attesa di recuperare i big infortunati, Allegri lavora alla crescita della squadra: "Anche in un momento in cui sono fuori giocatori importanti come Pogba e Chiesa c'è la voglia di fare cose importanti. Sappiamo che rispetto alle altre siamo un po' indietro, va fatto un passo alla volta. Stiamo crescendo in condizione e sabato ci prepareremo a una grande partita contro la Roma. Saremo pronti".