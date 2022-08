Juve, Bonucci pronto per la Joya. Attesa Di Maria

TORINO - Ieri sera ha seguito la gara in panchina, tenuto precauzionalmente a riposo da Massimiliano Allegri perché alle prese con un affaticamento al flessore rimediato nella partita contro il Sassuolo, ma sabato, quando all’Allianz Stadium arriverà la Roma di Mourinho, Leonardo Bonucci risponderà presente. Il capitano vuole esserci a ogni costo nel primo big match della stagione: ha rinunciato alla Sampdoria, stando comunque accanto alla squadra, però non intende saltare il confronto con l’ex compagno di squadra Paulo Dybala. Leo e la Joya hanno giocato insieme in bianconero per sei stagioni (manca l’annata 2017-18 in cui il difensore si è accasato temporaneamente al Milan), un lasso di tempo che ha permesso loro di conoscersi a fondo. E nella serata in cui è stato celebrato l’addio di Giorgio Chiellini (Juve-Lazio della passata stagione), con la cerimonia in pompa magna preparata dal club, è stato proprio Bonucci a consolare Dybala, il cui addio è stato quasi dimenticato. E sempre il difensore ha preso per un braccio l’argentino, scoppiata in lacrime e pronto per tornare negli spogliatoi, e lo ha trascinato sotto la curva per ricevere gli applausi e i saluti. Da consolatore a castigatore: sabato Bonucci, in coppia con Gleison Bremer, avrà il compito di contenere - o meglio annullare - le giocate della Joya e di tutto l’attacco giallorosso, orfano di Nicolò Zaniolo, nella speranza di centrare il secondo successo casalingo. Il capitano oggi ritornerà ad allenarsi con la squadra, dopo lo stop.