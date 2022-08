Juve, le reazioni social dopo la Samp. Kostic: "Testa alla Roma!"

TORINO - C'è parecchio rammarico e altrettanta voglia di ripartire tra i giocatori della Juventus dopo il pareggio per 0-0 del Ferraris contro la Sampdoria . Il mancato successo sulla formazione blucerchiata sembra aver motivato ancora di più il nuovo arrivato Filip Kostic : "Non è il risultato che volevamo, ma continueremo a spingere. Sto già pensando alla prossima sfida", ha scritto l'esterno serbo sul proprio profilo Instagram.

I senatori Bonucci e Perin: "Fino alla fine!"

Bonucci si è lasciato andare ad un messaggio più stringato, ma comunque inequivocabile, accompagnando la foto pubblicata con la frase "Fino alla fine!" e due cuori, uno bianco e uno nero. Il capitano ha rinunciato in via precauzionale alla gara di ieri sera contro la Sampdoria, stando comunque accanto alla squadra, ma non ha alcuna intenzione di saltare il primo big match del campionato contro la Roma di José Mourinho. Perin invece, oltre al classico motto del club, predica pazienza: "La stagione è lunga, ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Fino alla fine!".