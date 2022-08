Juventus, Miretti è una soluzione: con lui profondità e giocate. Aspettando Pogba

TORINO - Fabio Miretti, diciannove anni compiuti il 3 agosto, non deve più stare a guardare. Quando è entrato nella ripresa, contro la Sampdoria a Marassi, ha portato luce nel buio della Juventus. Ha innescato azioni, anche quella della rete di Adrien Rabiot poi annullato. Sostituisce Weston McKennie quando manca mezzora al termine del match e in tre minuti crea appunto la prima palla-gol vera della gara. Pressa Tomasa Rincon, riprende la palla e la dà in profondità a Dusan Vlahovic, il serbo la passa a Rabiot: è 0-1, ma il serbo è in fuorigioco e quindi il Var annulla. Ma basta quel movimento, quell’idea di gioco verticale per dire: Miretti ha un altro passo, un’altra visione. Ora Max Allegri deve decidere: buttarlo dentro con costanza e scegliere chi deve andare a farsi le ossa altrove. Al momento, sembra che tocchi a Nicolò Fagioli andare in prestito. Poi, è vero, il mercato deve portare rinforzi: Leandro Paredes è promesso sposo, ma ancora non sposo. Rabiot è il solito e Arthur deve cercare squadra. Insomma, aspettando Paul Pogba, più fiducia a Miretti non sembra un azzardo.