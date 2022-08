Juventus, Bremer osservato speciale con la Roma: c'è l'emissario del Brasile

TORINO - (e.e.) Bremer sotto esame. Contro la Roma, infatti, il centrale della Juventus sarà osservato dagli emissari del ct verdeoro Tite. Il difensore bianconero sogna di partecipare al Mondiale in Qatar con il Brasile e si gioca il quarto posto con Ibanez della Roma, ma non solo. Matheus Bachi e Fabio Mahseredjian sono partiti sabato e, dopo un passaggio a Lisbona, saranno in tribuna allo Stadium. Marquinhos, Thiago Silva e Militao sono sicuri di entrare nelle convocazioni. Bremer ha una chance, ma dovrà sfruttarla al meglio. Contro la Sampdoria un suo svarione ha innescato Loris che per poco non trafiggeva Perin, peraltro bravissimo a buttarla sulla traversa. Bremer ha toccato tanti palloni, nel nuovo ruolo di regista difensivo, deve però entrare ancora perfettamente nei meccanismi della difesa a quattro cui non era più abituato.