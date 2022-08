Juventus, la scelta: Milik o Depay. Vertice Allegri, Nedved, Arrivabene, Cherubini

TORINO - E' il pomeriggio della grande decisione. Alla Continassa è previsto un vertice tra il tecnico Max Allegri, l'ad Maurizio Arrivabene, il ds Federcio Cherubini e il vice presidente Pavel Nedved. Ne parliamo con Filippo Cornacchia dalla redazione: «Sì, alla Juventus si dovranno confrontare e alla fine dovranno scegliere il vice Dusan Vlahovic. Tra l'altro, dopo la partita di Marassi, con lo 0-0 contro la Sampdoria, l'urgenza è ancora più palese. Il serbo è sempre isolato là davanti avere un partner, anche a gara in corso, può aiutare. Con il Marsiglia c'è l'accordo per Arkadisz Milik, prestito oneroso e riscatto. Con il Barcellona, c'è il via libera per Memphis Depay a parametro zero (ma lo stipendio dell'olandese spaventa). Più indietro, ma lo teniamo sempre, Marko Arnautovic del Bologna».