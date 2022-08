Juve-Roma, Szczesny si riprende la porta. Torna Bonucci

TORINO - Dopo aver difeso egregiamente la porta della Juventus, contribuendo in maniera a volte decisiva all’imbattibilità bianconera nelle prime due giornate di campionato, Mattia Perin dovrebbe riaccomodarsi in panchina per sabato, quando allo Stadium arriverà la Roma. Perin lascerà il posto, salvo sorprese dell’ultimo minuto, a Wojciech Szczesny, il titolare designato, che però ha saltato le prime due uscite ufficiali di Serie A a causa di una lesione di basso grado al flessore. L’estremo difensore torna a lavorare in gruppo ed è pronto a riprendersi la sua porta allo Stadium. Diciamo che, considerando tutti i settori con infortunati, quello del portiere era il più blindato per Allegri, grazie proprio alla presenza di Perin, che ha mandato al tecnico un messaggio preciso: in caso di necessità, la Juventus sa di avere a disposizione un altro numero 1 e non un numero 12. Pronto a riprendersi il posto e la fascia di capitano prestata a Cuadrado è Bonucci, dopo aver guardato la sfida con la Samp dalla panchina per un affaticamento muscolare.