Juventus con Vlahovic e Kean. Napoli con Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Simeone, Raspadori

TORINO - (e.e.) Dando una lettura all'ultima lista dei convocati di Juventus e Napoli, tanto per fare un raffronto tra chi segna e chi resta a secco, si nota una bella differenza. I bianconeri alla voce attaccanti hanno Vlahovic e Kean (Soulé è un aggregato dell'Under 23). Il Napoli, invece, si presenta con con Kvaratskhelia , Lozano , Osimhen , Politano , Simeone , Raspadori . Non c'è competizione, al momento, nel gioco e nelle occasioni create. Ma come si è arrivati a questa situazione in casa Juve? Al solito, tirando all’ultimo nell’acquisto di una punta da affiancare al serbo, o complementare da utilizzare nel momento del bisogno. Dusan è sempre più isolato, e insofferente. Che poi arrivi uno fra Arkadiusz Milik (il polacco costa meno e con il Marsiglia è tutto ok, ma i dubbi sui guai alle ginocchia persistono) e Memphis Depay (vuole tanto di ingaggio, però) non sposta troppo il discorso.

IL VIAVAI L’emergenza c’era prima e non è stata tamponata: via Alvaro Morata, infortunato Federico Chiesa (e per riaverlo al top ci vorranno mesi), abbandonati Paulo Dybala e Federico Bernardeschi a zero. Ok, ci ha messo anche lo zampino il destino con l’infortunio di Angel Di Maria, subito in gol alla prima e subito finito in infermeria. Ma questa è una stagione strana dove è obbligatorio partire a mille per via dei Mondiali in Qatar e la Juventus si trova in sofferenza. Tocca ai dirigenti aiutare Max Allegri con arrivi mirati dal mercato, anche in mezzo al campo: Leandro Paredes aspetta da un po’…