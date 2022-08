Juve, esercitazioni anti-Roma: Allegri pronto a sfidare Mourinho

TORINO - A tre giorni dal big match dell'Allianz Stadium contro la Roma di José Mourinho e, soprattutto, dell'ex Paulo Dybala, la Juve di Massimiliano Allegri mette nel mirino il match con i giallorossi per riscattare lo scialbo pareggio a reti bianche di Genova contro la Sampdoria. Mentre il club lavora sul mercato alla ricerca di un vice Vlahovic, i bianconeri si sono ritrovati questa mattina al Training Center per una sessione di allenamento suddivisa in esercitazioni tecniche per la trasmissione del pallone e tattiche per la fase di non possesso.