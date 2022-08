Juventus, si chiude Milik. Il risparmio va a... Paredes

TORINO - La scelta è stata fatta. Eccoci a parlare del vice Dusan Vlahovic con Fabio Riva e Stefano Lanzo dalla redazione: «Troppo pesante l'ingaggio chiesto da Memphis Depay, 7 milioni più bonus. Così alla Juventus preferiscono chiudere con Arkadiusz Milik, visti i buoni rapporti con i dirigenti del Marsiglia che facilitano l'operazione: 2 milioni di prestito oneroso e 8 per il riscatto. A Torino l'agente del polacco per definire l'ingaggio che si aggirerà intorno ai 3,5 milioni più bonus, fino al 2026». Un bel risparmio per il club bianconero. Che porterà a... «Leandro Paredes del Psg. Il tavolo apparecchiato da tempo. Ma serve l'offerta giusta oppure l'apertura al prestito. La Juve poi lavora alle uscite di Arthur e Zakaria per far posto all'argentino». I tifosi comunque si chiedono se Milik sia l'attaccante giusto: «Dipenderà molto dalle condizioni fisiche, visti i guai al ginocchio che ha avuto in questi ultimi anni». E allora si tocca ferro... Ma sulle sue qualità nessun dubbio: lui al Mondiale con la Polonia ci sarà.