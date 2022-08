Juve-Roma, intesa tra serbi: Allegri punta ancora su Vlahovic e Kostic

TORINO - C’ è bisogno di crescere. Perché la Juventus deve fare molto di più rispetto alla trasferta di Genova. Soprattutto se si mette nel mirino il primo tempo: squadra superficiale, distratta, eccessivamente morbida in tutti i frangenti. L'atteggiamento non è stato maturo: Massimiliano Allegri lavora su questo e su molti altri aspetti che dovranno migliorare. Già dalla sfida di dopodomani contro la Roma, quando all'Allianz Stadium arriverà una formazione rimaneggiata dall'emergenza infortuni, che ha colpito due pilastri come Wijnaldum e Zaniolo. Esattamente come la Juventus, che però piano piano sta iniziando a recuperare qualche pezzo, come Leonardo Bonucci, pronto a rientrare al centro della difesa, e Wojciech Szczesny, ormai recuperato e destinato a tornare in porta. Contro Mourinho, però, Allegri dovrà far leva su due pilastri in particolare, quelli cioè che possono far svoltare un inizio di stagione in cui sono già stati messi in cascina tre punti in più rispetto allo scorso campionato (un anno fa un solo punto nelle prime due contro Udinese ed Empoli): Dusan Vlahovic e Filip Kostic.

Juve, l’asse Vlahovic-Kostic L'asse serbo è quello che può fare la differenza sin da subito, Allegri ne è assolutamente convinto. L'ex attaccante della Fiorentina a Marassi ha sofferto una spaventosa carestia di palloni giocabili: basti pensare che ne ha toccati appena tre in tutto il primo tempo e nove dopo 90 minuti. Nella ripresa, però, è mancato nei dettagli: senza quel piede oltre la linea della palla, poi messa in rete da Rabiot, la Juventus sarebbe tornata quasi sicuramente sotto la Mole con tre punti in saccoccia. Vlahovic deve crescere: normale che sia così alla sua età e al suo primo anno iniziato da subito in una big. Ora più che mai ha bisogno del sostegno di Kostic, dentro e fuori dal campo. Fra i due c'è una grande sintonia. Come dimenticare il caldo abbraccio di Dusan a Filip appena arrivato alla Continassa: il legame si è creato in Nazionale, così come la sinergia sul terreno di gioco. Uno necessita dell'altro e viceversa. Per questo la Juventus ha tenuto viva la pista di mercato per così tanto tempo: la dirigenza sapeva perfettamente che Kostic sarebbe stato essenziale per l'esplosione di Vlahovic.