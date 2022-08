Del Piero, 20 anni fa la prima Supercoppa da capitano con la Juve

Se è vero che la prima coppa non si scorda mai, la prima da capitano ha un sapore ancora più speciale. Lo sa bene Alessandro Del Piero, che esattamente 20 anni fa, il 25 agosto 2002, regalava alla sua Juventus la terza Supercoppa Italiana della sua storia, facendolo all'età di 27 anni con la fascia al braccio e firmando la doppietta decisiva per il 2-1 finale ai danni del Parma, che andò in gol con Di Vaio. È proprio l'ex capitano bianconero a ricordare lo storico successo con un video dei due gol in questione sul suo profilo Instagram, scrivendo: "25/08/2022, la prima coppa da capitano", e accompagnando la didascalia con due emoji bianconere. Il post è stato commentato in massa dai tifosi bianconeri, che come sempre non hanno perso l'occasione per dimostrare tutto il loro affetto e la loro gratitudine a Pinturicchio.