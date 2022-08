Juventus, Tite su Bremer: «Il Brasile lo segue, è un riconoscimento al suo lavoro»

TORINO - (e.e.) Il ct del Seleçao apre ufficialmente le porte della Nazionale a Gleison Bremer. Dice nell'intervista a Superesportes sul difensore della Juventus: «Il Brasile lo segue, è un riconoscimento al suo grande lavoro». Il centrale bianconero è sotto stretta sorveglianza e sabato contro la Roma allo Stadium ci saranno due emissari del ct in tribuna a prendere appunti. Tite cita anche Rodrigo Caio del Flamengo , Nino (Fluminense), Lucas Verissimo (Benfica, ma un po' ai margini ora) e Felipe (Atletico Madrid). «Bremer è nella lista» conferma il ct. Che parla di premio a chi si esprime ad alto livello. «Ma quando dovrò dare i 26 per il Mondiale in Qatar avrò all'interno un conflitto enorme. So quanto si impegnano e quanto sia un sogno per tutti loro andare alla coppa del mondo...». Bremer ha forte concorrenza, ovvio, anche perché Thiago Silva, Militao e Marquinhos sono i punti fermi. Lui può aiutare la Juve a salire di quota e la Juve può aiutare lui a conquistare la maglia verdeoro. Il via libera passa dal campo. A partire dal match con la Roma di Paulo Dybala...